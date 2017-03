Patrocinador anuncia rompimento com time que contratou goleiro Bruno

Empresa de suplementos alimentares decidiu descontinuar apoio financeiro ao clube “em respeito aos nossos consumidores, clientes e a ética da empresa”

Um dia depois de o Boa Esporte Clube contratar o goleiro Bruno, a empresa de suplementos alimentares Nutrends decidiu parar de patrocinar a equipe. Segundo informações da Folha de São Paulo, a empresa tomou a decisão no último sábado (11), “em respeito aos nossos consumidores, clientes e a ética da empresa”.

Assim como ocorreu na página do Boa no Facebook, a Nutrends e outros patrocinadores vêm sendo bombardeadas por internautas que questionam a manutenção dos patrocínios do clube mesmo com a decisão de contratar o ex-goleiro do Flamengo.

Solto no último dia 24 de fevereiro, Bruno estava preso pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, sua ex-namorada. Em 2013, ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelo crime e também por ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado do filho de Eliza. O corpo dela nunca foi encontrado.

Como havia dois anos que a Justiça não julgava o recurso de Bruno, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello aceitou pedido de habeas corpus da defesa e mandou soltá-lo. Agora, ele responderá ao processo em liberdade.