Pastor Valdemiro debocha de câncer de Marcelo Rezende e culpa “demônio”

Em vídeos publicados na internet, pastor da Igreja Mundial do Reino de Deus afirma que apresentador da Record está sofrendo “castigo de Deus”

O pastor Valdemiro, da Igreja Mundial do Reino de Deus, está dizendo que o câncer no fígado e pâncreas do apresentador da Record Marcelo Rezende é culpa do “demônio”.

Em vídeos publicados na internet, Valdemiro, que sempre teve uma rixa com a Rede Record, diz que a doença é um “castigo de Deus”. “O demônio está comendo o fígado e o pâncreas dele”, afirma, sem citar Marcelo Rezende, mas reproduzindo o famoso bordão “Corta pra mim” do apresentador do Cidade Alerta.

Em vídeos mais antigos, Valdemiro afirma que, após ouvir Marcelo Rezende falando mal dele, perdeu a paciência. “A mão de Deus te pesa hoje”,disse na época.

No vídeo, o pastor afirma que a Record, em geral, “fala um monte de besteira”. “Não faça o mal que o mal virá pra sua vida”, afirma.

Veja o vídeo: