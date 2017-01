Pastor Valdemiro, da Igreja Mundial, é esfaqueado em São Paulo

Liderança evangélica está internada e passa bem. Em vídeo postado no Facebook, ele diz que perdoa o agressor e que as pessoas só morrem quando Deus quer

O pastor e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, foi esfaqueado na manhã deste domingo (8/1) em São Paulo, enquanto conduzia um culto. O caso foi contado pelo próprio pastor, que se auto-intitula apóstolo, em um vídeo gravado do hospital onde está internado e postado no Facebook.

Segundo Valdemiro, ele estava ouvindo um testemunho durante a cerimônia quando foi surpreendido pelo agressor. O homem já foi preso e ainda não há mais informações sobre a motivação do ataque. No vídeo em suas redes sociais, ele acalma os fieis: “Fiquem tranquilos, porque só vai quando Deus quer”.

“Que Deus perdoa a pessoa que fez isso, que ela carece de perdão e misericórdia de Deus. Não sei quem é, mas já está perdoado em nome de Jesus. E quem mandou também”, completou ele.

Veja o vídeo: