Pastor Silas Malafaia propõe boicote a Disney e vira piada nas redes

Indiciado por lavagem de dinheiro, o religioso fez um escarcéu por conta de um beijo gay transmitido nos EUA

Indiciado por lavagem de dinheiro pela Polícia Federal no âmbito da Operação Timóteo, o pastor Silas Malafaia voltou a causar polêmica em suas redes sociais nesta semana, iniciando uma verdadeira cruzada contra os estúdios Disney.

O pastor ficou irritado após a multinacional transmitir um beijo entre dois homens em um dos seus desenhos animados na TV americana. “Inadmissível o que esses inescrupulosos querem ensinar às crianças”, bradou o líder da Assembleia de Deus no Twitter.

Após várias postagens sobre o tema, o religioso ainda publicou em seu canal do YouTube um vídeo com o título “Protesto! Disney quer erotizar crianças com homossexualismo!”. (Veja abaixo)

Antes mesmo de postar o vídeo, entretanto, Malafaia já havia virado piada nas redes por propor boicote à companhia multinacional, hoje, o segundo maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta por receita. “Qual desenho que o Malafaia assistia para aprender a lavar dinheiro?”, questionou um internauta.

Disney antes da grande campanha de boicote do Malafaia / Disney depois da grande campanha de boicote do Malafaia pic.twitter.com/kgbby1RKJq — Felipe Andrade (@felipe_cortess) March 2, 2017

"beijo gay em desenho vai incentivar crianças a serem homossexuais" kkkk

qual desenho q o malafaia assistia pra aprender a lavar dinheiro?? — maria capitolina (@anttrindade) March 2, 2017

Silas Malafaia gosta de passar vergonha na internet né? — Seung (@whostae) March 1, 2017