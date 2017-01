A partir de abril, Centro Cultural Oscar Nimeyer deve ficar fechado por 9 meses para reforma

Segundo licitação, reparos devem custar R$ 8,8 milhões; durante período de obras, CCON ficará fechado para visitação e eventos

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) passará, a partir do próximo mês de abril, por uma reforma. Segundo a licitação da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), as obras custarão R$ 8,8 milhões e devem ser executadas em um prazo de nove meses.

Durante todo o período, o local ficará fechado ao público. A única exceção é para o Festival Bananada, que está previsto para ocorrer entre os dias 8 e 14 de maio.

As reformas serão realizadas no prédio administrativo do CCON, no monumento, Palácio da Música, no museu e na galeria e cinema — que ficam no subsolo do prédio administrativo. Entre as obras feitas as revisões de instalações de energia elétrica e de água, impermeabilização de paredes e substituição de portas e forros danificados. Também será instalado um Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio (SDAI) no memorial de especificações de prevenção e detecção de incêndio.