Parque de Goiânia ganha quiosque de chopp nesta segunda-feira (13)

Também serão servidos petiscos, sanduíches, sucos naturais e produtos fitness; quem quiser levar o chopp para casa, pode comprar growlers da bebida

A partir da próxima segunda-feira (13/3), quem for ao Parque Marcos Veiga Jardim em Goiânia poderá aproveitar o tempo livre para beber um chopp gelado e saborear petiscos. Às 19 horas deste dia, será inaugurado na praça esportiva, em um evento com música ao vivo, um quiosque da Cervejaria Oktos.

O espaço da cervejaria de Aparecida de Goiânia oferecerá até oito diferentes tipos de chopp. Quem quiser também poderá adquirir growlers — garrafões que variam de 1 a 5 litros, geralmente em vidro ou porcelana — da bebida e levá-los para casa. No local também serão servidos sanduíches, sucos naturais e produtos “fitness”.

Com o novo local, o parque passa a contar com três quiosques de alimentação, onde são vendidos espetinhos, salgados, diversas bebidas e cervejas de marcas especiais.

O Parque Marcos Veiga Jardim conta com duas quadras poliesportivas, playground, pista de cooper de 1,2 mil metros, pista de patinação e uma grande pista de skate. No local há estacionamento para os visitantes –são 270 vagas para carros, 50 para motos e bicicletários — além de uma equipe de segurança.

Para chegar ao Parque, o acesso pode ser feito pela GO-020, trecho Goiânia-Bela Vista ou pela Avenida Ayrton Senna, nos fundos do Autódromo. Para usuários do transporte coletivo, a linha de ônibus que atende a região é 739 – Terminal Praça da Bíblia/Portal do Sol. (Com informações da Agetop)