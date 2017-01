“Parceria com municípios inaugura novo ciclo de desenvolvimento”, diz José Eliton

Em visita a Inhumas, governador em exercício reforçou caráter municipalista da administração Marconi

O governador em exercício, José Eliton (PSDB), reafirmou que o governo segue com apoio irrestrito aos municípios goianos. O relato foi feito durante visita ao prefeito de Inhumas, Abelardo Vaz (PP), realizada na última quarta-feira (11/1). A conversa foi pautada pela ampliação de parcerias do estado com as prefeituras, a exemplo da aplicação de recursos e convênios em obras estruturantes, que deverá ser iniciada a partir de fevereiro.

Acompanhado deputado federal Roberto Balestra (PP), diretor de manutenção e operação da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Francisco Humberto, e o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED), Luiz Otávio, Eliton visitou ainda o polo têxtil do município, que emprega atualmente cerca de 800 pessoas. Por fim, acompanhou o trabalho das equipes da patrulha do desenvolvimento, que atua na limpeza de áreas urbanas.

Ao agradecer a parceria e a presença do governador em exercício em Inhumas, o prefeito Abelardo Vaz afirma que, “em Goiás existe um governo que está sempre de mãos estendidas para as prefeituras”, disse ao lembrar do estilo municipalista de administrar de Marconi Perillo e José Eliton. A fala do prefeito foi reforçada por políticos e vereadores do município, que estiveram durante a visita.

O governador em exercício disse ao prefeito que a visita simboliza o desejo do governo de seguir junto na realização de obras importantes e na entrega de benefícios à população, “marca do governo Marconi Perillo”. “Posteriormente retornarei a Inhumas para discutir aplicação de recursos e convênios, que estabelecerá um novo momento no desenvolvimento do estado. Todo esse conjunto de ações de grande impacto na economia goiana será discutido com prefeitos, vereadores, entidades representativas e a sociedade”, pontua.

Para Balestra, a forma de administrar Goiás se diferencia dos outros estados pela confiança depositada pelo governador Marconi Perillo em José Eliton, que tem participação ativa nas discussões e tomada de decisões importantes. “O governador Marconi e o governador em exercício merecem nosso reconhecimento. E a vinda dele aqui é um estímulo para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho e dar respostas à sociedade”, afirma.

O parlamentar ressaltou ainda a atenção dispensada às lideranças políticas de Inhumas no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. “Somos, sempre, muito bem recebidos pelo governador e também por José Eliton, que não medem esforços para atender às demandas a eles apresentadas”, disse. Inhumas é a segunda cidade visitada por Eliton em 2017. Nesta terça-feira (10/1) ele esteve em Anápolis, ocasião em que acompanhou andamento de obras do governo de Goiás no município.