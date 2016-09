Para Vanderlan, projetos de mobilidade devem ser pensados em parceria com comerciantes

Candidato do PSB ouviu reivindicações de comerciantes da região de Campinas, que querem ser ouvidos antes de qualquer mudança no trânsito

O candidato a prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSB) realizou caminhada neste sábado (10/9) no Setor Campinas, onde ouviu a opinião dos comerciantes sobre projetos de melhorias para o trânsito.

A implantação de corredores exclusivos, de acordo com Vanderlan Cardoso, não pode atender, simplesmente, ao interesse da administração. “É preciso ampliar as parcerias para melhorar os corredores e faixas exclusivos, buscar técnicos responsáveis e, principalmente, conversar com os comerciantes, para que não haja prejuízo para ninguém”.

“Linhas exclusivas de ônibus prejudicam o comércio. A prefeitura tem que levantar discussões com os comerciantes antes de agir. Aqui, por exemplo, se fizerem uma linha dessas, não vou ter lugar para estacionar o carro e descarregar minhas mercadorias, como acontece do outro lado da rua”, avaliou o comerciante Jhony Izidoro, 26.

O candidato do PSB avaliou que os pedidos dos eleitores são básicos e possíveis de serem atendidos. “Não são pedidos escabrosos, pelo contrário. O goianiense quer coisas básicas: saúde, galerias pluviais, infraestrutura, iluminação. Nós, enquanto gestores públicos, temos a obrigação de estar atentos a essas coisas. É a sociedade que nos elege e é por ela que temos que lutar”.

Sobre isso, o candidato aproveitou a oportunidade para apresentar suas propostas para as áreas da Saúde e Educação. Vanderlan afirmou que vai priorizar a atenção primária para que a população não precise enfrentar longas esperas nas unidades de urgência. Outra medida será a melhoria nos salários dos médicos, para que voltem a ter interesse em trabalhar nas unidades públicas de saúde.

Na área da Educação, o pessebista afirmou que, além de construir, reformar, readequar e equipar as escolas municipais, vai ampliar as parcerias com entidades filantrópicas, creches e pré-escolas da iniciativa privada, devidamente conveniadas, para atender a demanda da educação infantil municipal.