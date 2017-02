“Para ser vitoriosa oposição tem que se unir”, defende Luis Cesar Bueno

Para deputado estadual goiano, PT pode se unir ao PMDB de forma programática para poder ganhar disputa em 2018

O PT deve procurar se aliar ao PMDB para 2018, explicou o deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) ao Jornal Opção neste domingo (12/2). O parlamentar explicou que ainda é muito cedo para fazer qualquer prognóstico, mas garantiu que a oposição deve se unificar.

“Para a oposição ser vitoriosa, só tem um caminho que é se unir. Em 2014 o PMDB perdeu por uma diferença pequena e o PT, com Antônio Gomide [ex-prefeito e vereador de Anápolis] teve um índice significativo. Se continuar apostando numa terceira via, a oposição não ganha, é uma questão de juízo”, defendeu.

Ele ressaltou, ainda, que para ser feita uma aliança — “seja com PMDB, PDT, PCdoB ou qualquer partido mais no campo da centro-esquerda” — ela deve ser programática, em cima de princípios e coerente. O parlamentar destacou que o mais importante é estabelecer as condições necessárias para que essa união ocorra.

Questionado sobre se o rompimento do PT com o PMDB em nível nacional não seria um empecilho para a aliança regional, ele afirmou que não. “Eu acho que nacionalmente, o presidente Temer [PMDB] está isolado, talvez nem termine o governo. O PMDB nacionalmente vai ter que procurar um rumo: pode ser junto com o PSDB ou até com o PT. Por isso é muito cedo para dar qualquer prognóstico”, disse.