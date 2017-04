Para defesa, pedido de recuperação judicial da OAS comprova que triplex não é de Lula

Segundo o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, as provas reforçam a tese de que “é impossível que o apartamento seja propriedade” do ex-presidente

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou, nesta quarta-feira (19/4), documentos da recuperação judicial da empreiteira OAS em que a empresa afirma ser a proprietária do apartamento triplex do edifício Solaris, no Guarujá, que fica no litoral de São Paulo. A informação foi publicada no portal “UOL”.

Os documentos foram apresentados pelo advogado do petista, Cristiano Zanin, em entrevista coletiva em São Paulo. De acordo com ele, as provas serão protocoladas na 13ª Vara de Curitiba, no processo em que Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Para o Ministério Público Federal, o petista teria recebido o tríplex 164-A da OAS, em outubro de 2009, com recursos do esquema de corrupção da Petrobrás.

Segundo o advogado do ex-presidente, os documentos do plano de recuperação judicial da OAS reforçam a tese da defesa de que é “impossível que o apartamento seja propriedade de Lula”.

Absolvição

Cristiano Zanin citou ainda a absolvição sumária do sócio e ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro e do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto nessa terça. Outras dez pessoas ligadas à Bancoop também foram inocentadas.

No próximo dia 3, Lula prestará depoimento em Curitiba ao juiz federal Sergio Moro.