“Papel do cidadão é fundamental para segurança no trânsito”, afirma presidente do Detran-GO

Manoel Xavier ressalta que órgãos de trânsito, como o Detran, são indutores no processo de conscientização pela direção segura

Desde o pedestre e ciclista até os motoristas de veículos automotores, cada cidadão possui papel fundamental para a fluidez e segurança no trânsito. A afirmação é do presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Manoel Xavier Ferreira Filho, que destaca a função educativa do órgão no processo de conscientização dos cidadãos.

“Nós entendemos que, apesar da necessidade de intervenções dos órgãos de trânsito nas cidades, o papel do cidadão é fundamental para segurança no trânsito. Levamos ao cidadão a conscientização de que o Detran é apenas um indutor desse processo, pois cada um de nós somos responsáveis pela direção segura”, pontua o presidente.

De acordo com Manoel Xavier, apesar das intervenções para a melhoria do trânsito, o processo de educação no trânsito é constante e, por isso, é fundamental a participação da sociedade na formação de condutores, conscientização sobre o papel do cidadão e respeito à legislação. “Não somos indústria de multa, mas a repressão é necessária para quem não cumpre a legislação de trânsito”, justifica.

O presidente explica que o trabalho que está sendo desenvolvido seguindo essa linha envolve duas frentes: a busca por descentralização dos serviços e a aproximação da autarquia com o cidadão. “Uma grande conquista é a descentralização dos serviços por meio de qualquer Vapt Vupt no Estado. E a outra é a inauguração do novo portal do Detran-GO. Por ele já estão disponíveis alguns serviços para que o cidadão resolva demandas pela internet sem precisar ir à sede”, informa.

Segundo Manoel Xavier, o Detran-GO trabalha para disponibilizar 70% dos serviços online. A meta é atingir 40% até o fim deste ano, usando a tecnologia como aliada para proporcionar rapidez e resolutividade nas demandas dos que procuram o órgão.

Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito/2016, que tem como slogan “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro” começou na segunda-feira (19). Entre as principais ações deste ano, está a campanha “Um abraço ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)”, agendado para a próxima quinta-feira (22).

De acordo com o presidente, os acidentes em Goiás ultrapassam a média nacional, em número de mortes, e o ato é uma forma de chamar a atenção da sociedade para a importância de se dirigir para si e para o outro.

A Semana Nacional de Trânsito também bordará o “Dia de trânsito nas escolas”. A ação será realizada nas escolas estaduais de Goiás, que farão momentos de reflexão com os alunos para que eles tenham consciência de seu papel no trânsito e se tornem futuros condutores prudentes.

Ainda dentro da programação da Semana Nacional de Trânsito, o Detran-GO realizará o Prêmio Inovação, que contemplará novas ideias que auxiliem nas causas do trânsito e mobilidade por meio da tecnologia.