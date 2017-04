Palco de show de Luan Santana desaba e seis fãs ficam feridos

Show do sertanejo em Catanduva (SP) foi liberado após análise técnica da estrutura, que teria ficado abalada após forte chuva no local

Parte do palco do rodeio de Catanduva, interior de São Paulo, desabou na madrugada deste domingo (23/4), deixando seis pessoas feridas. O acidente aconteceu minutos antes do cantor Luan Santana começar sua apresentação.

As vítimas eram fãs do cantor que estavam em uma área reservada do palco na parte de trás da lateral direita em um minicamarote de onde acompanhariam o show.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu socorreram as vítimas, que tiveram ferimentos leves e foram levadas para unidade de saúde da região. A parte do palco que cedeu foi isolada e um engenheiro da prefeitura de Catanduva autorização que a apresentação acontecesse apenas na parte da frente do palco.

“Eu juro que, em 10 anos de carreira, eu nunca havia visto isso acontecer”, contou o cantor durante a apresentação. “Por causa da chuva, o solo acabou ficando muito úmido e acabou cedendo a estrutura ali, causando aquele incidente. Graças a Deus ninguém se feriu gravemente”, acrescentou.

Uma perícia será realizada para identificar as causas do acidente. Segundo os organizadores, o evento tem todos os alvarás de funcionamento. A hipótese considerada é de que a forte chuva tenha feito com que as hastes de sustentação cedessem no solo molhado.