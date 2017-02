Palácio do Planalto anuncia Aguinaldo Ribeiro como líder do governo na Câmara

Porta-voz da Presidência anunciou, ainda, a indicação de Lelo Coimbra (PMDB-ES) como líder da Maioria na Câmara

O Palácio do Planalto anunciou nesta sexta-feira (24/2), por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, que o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) será o novo líder do governo na Câmara dos Deputados. Ribeiro assume o cargo de André Moura (PSC-CE).

De acordo com o porta-voz, Temer agradeceu o compromisso de André Moura e disse que o novo líder continuará defendendo a agenda de reformas implementada pelo governo. “O presidente expressa seu agradecimento pela capacidade de negociação e liderança política manifestada pelo deputado André Moura, atributos que contribuíram para as expressivas vitórias alcançadas pelo governo na aprovação de medidas na Câmara dos Deputados, afirmou Parola.

Deputado federal em seu segundo mandato, Aguinaldo Ribeiro foi ministro das Cidades no primeiro mandadto da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) por indicação do PP. Provindo de uma família de políticos da Paraíba, o novo líder foi deputado estadual por três mandatos e ocupou diferentes cargos no primeiro escalão do estado e da capital, João Pessoa.

Parola também acrescentou que o Palácio do Planalto decidiu indicar o deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES) como líder da maioria na Casa. Segundo Temer, o parlamentar tem “reconhecida capacidade de trabalho” que será importante para o diálogo com os deputados da base aliada do governo.

Lelo Coimba ocupa uma vaga na Câmara desde 2007. Ele foi vice-governador do Espírito Santo entre 2003 e 2006, período em que chegou a acumular os cargos de secretário da Educação e chefe da Casa Civil em diferentes momentos. Está no PMDB, partido do presidente Temer, desde 2005. (Com informações da Agência Brasil)