Pagamento é normalizado e servidores municipais da Saúde suspendem greve

Categoria havia decidido pela paralisação após parte dos trabalhadores não terem recebido salário referente a dezembro do ano passado

Os servidores municipais da Saúde deflagraram greve na última segunda-feira (9/1). O motivo foi o atraso de pagamento de salário. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde/GO), apesar de alguns trabalhadores terem recebido na própria segunda-feira (9), a categoria permaneceria paralisada enquanto o todos não recebessem os salários.

Nesta terça-feira (10) a categoria realizou uma nova assembleia geral e, depois da regularização dos débitos referentes a dezembro de 2016 pela Prefeitura, foi decidido suspender a paralisação.

Segundo a presidente do Sindsaúde/GO, Flaviana Alves, o pagamento trouxe alívio aos trabalhadores já que muitos não tinham condições financeiras, sequer, para se descolocar até o trabalho. Para ela, “com unidade e disposição a categoria deixou o seu recado e não irá aceitar nenhum direito a menos”.

Flaviana disse esperar que a situação na rede municipal se normalize o quanto antes. Ela também afirmou que as entidades sindicais esperam que a atual gestão mantenha o pagamento aos servidores dentro do mês trabalhado.