Pacientes do Credeq recebem tratamento odontológico

Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia atendeu pedido da administração da unidade que cuida de casos de dependência química

Os pacientes do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química Professor Jamil Issy (Credeq), em Aparecida de Goiânia (GO), receberão, na próxima semana, tratamento odontológico preventivo e restaurador. A iniciativa é da diretoria da unidade, que solicitou o serviço à Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal da Saúde de Aparecida.

Segundo a SMS, existe uma alta demanda dos pacientes por tratamento odontológico. O consultório móvel, que contará com um cirurgião-dentista e uma atendente, será estacionado no Pátio de Admissão da unidade para fazer as consultas.

Inicialmente, será realizada a triagem dos pacientes e, posteriormente, o tratamento. O atendimento será realizado durante todo o dia, das 8 às 17 horas. O serviço odontológico não integra o protocolo terapêutico do Credeq, onde são tratados casos severos de dependência química, encaminhados pela Rede de Atenção Psico-Social (Raps).

A ação pontual, contudo, foi viabilizada pela direção como forma de atenuar um dos mais visíveis e dolorosos efeitos colaterais da dependência química. Durante a semana, a Coordenação do Consultório Odontológico repassou ao Credeq – Prof. Jamil Issy, uma unidade da Secretaria Estadual da Saúde (SES/GO), 30 kits contendo pasta, escova de dente e fio dental.