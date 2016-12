Outras vezes que Jorge Pontual causou polêmica com comentários na GloboNews

A imitação de Chewbacca não foi o primeiro momento inusitado e controverso protagonizado pelo comentarista ao vivo. Confira

O comentarista da GloboNews Jorge Pontual acabou alvo de polêmica na última terça-feira (27/12) devido a uma imitação que fez, ao vivo, do personagem de “Star Wars” Chewbacca, enquanto comentava a repercussão da morte da atriz Carrie Fisher, a Princesa Leia da saga interestelar.

A brincadeira de gosto duvidoso correu a internet e gerou repercussão negativa. A maioria dos usuários das redes sociais criticou a postura de Pontual ao brincar com o assunto sério, e o apresentador acabou tendo que se desculpar pelo ocorrido.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que Pontual surpreende em seus comentários na GloboNews e se torna polêmica nas redes sociais e fora delas. Confira abaixo uma pequena lista de episódios inacreditáveis protagonizados pelo jornalista:

Gangnam Style

Jorge Pontual surpreendeu o público ao dançar Gangnam Style, do coreano Psy, durante transmissão ao vivo da GloboNews.

Team Jolie

O jornalista também provocou a ira dos fãs do ator Brad Pitt quando decidiu comentar o divórcio do astro com a atriz Angelina Jolie. Defendendo a musa, Pontual chegou a questionar as capacidades intelectuais de Brad.

Máscara de cocô

Ao falar de uma pesquisa que concluiu que um beijo de 10 segundos seria capaz de transferir 80 mil bactérias, Pontual saiu do roteiro e decidiu usar uma máscara de cocô em uma tentativa (bastante criticada) de ilustrar os resultados do levantamento.

Em defesa de Cuba

Em meio à polêmica da instalação do programa Mais Médicos no Brasil, o jornalista também protagonizou comentário em que defendia vividamente a medicina e os médicos de Cuba, surpreendendo e também desagradando boa parte dos telespectadores da GloboNews.

Comentário sobre Obama

Em julho de 2015, os internautas também não perdoaram outra “piada” de Jorge Pontual durante o programa “Em Pauta”. Ao vivo, o comentarista contou que tinha feito uma reportagem em uma praia, mas havia esquecido de passar protetor solar e, por isso, disse que ficaria “mais preto que o Obama até o fim do verão”.