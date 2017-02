Oscar 2017: gafe histórica no anúncio de Melhor Filme vira piada na internet

La La Land foi anunciado e equipe subiu ao palco para os agradecimentos quando organização do prêmio percebeu erro e deu o prêmio para Moonlight

A 89ª edição do Oscar, que ocorreu na noite do último domingo (26/2) foi marcada por uma situação, no mínimo, inusitada. Durante o anúncio do prêmio mais esperado da noite, o de Melhor Filme, a organização da premiação se confundiu e acabou cometendo uma gafe como a do Miss Universo 2016.

Os apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram o musical “La La Land” como o vencedor, a equipe do filme subiu ao palco e começou a fazer os agradecimentos quando o engano foi percebido e “Moonlight” foi anunciado como o verdadeiro ganhador do prêmio. Confira o vídeo com o momento:

Beatty se desculpou pelo engano, alegando que havia recebido um envelope errado. Segundo ele, o papel que ele havia recebido era o com o nome de Emma Stone, que levou o prêmio de melhor atriz justamente por La La Land, o que teria originado a confusão.

A internet não perdoou a gafe e o assunto logo tomou conta das redes sociais. Confira alguns dos memes e piadas feitas sobre a situação.