Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás abre temporada 2017 nesta sexta-feira (10)

Concerto será realizado no Teatro Basileu França e terá a regência do maestro Eliel Ferreira, que fará estreia como titular

A temporada 2017 da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) tem início nesta sexta-feira (10/3). O concerto desta semana será realizado no Teatro Basileu França às 20h e tem ingressos a cinco reais.

O regente será o maestro Eliel Ferreira, que fará sua estreia como maestro titular da OSJG. O solista será o trompetista Bruno Sousa. O jovem iniciou sua carreira no Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) em Artes Basileu França e hoje integra a orquestra.

No repertório do concerto estão obras de Edvard Grieg, Mozart, Joseph Haydn e Stravinsky. O Teatro Basileu França fica na Avenida Universitária, número 1750, Setor Universitário. Os ingressos estão à venda na produção cultural do Itego, ao lado do teatro.