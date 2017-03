Ônibus de Anápolis terão WiFi grátis, decide Câmara

Vereadores derrubaram por unanimidade veto do ex-prefeito João Gomes ao projeto

Os ônibus do sistema de transporte coletivo de Anápolis, terceira maior cidade do Estado de Goiás, deverão contar com WiFi gratuito até o fim deste ano.

Durante sessão na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (8/3), os vereadores derrubaram, por unanimidade, o veto do ex-prefeito João Gomes ao projeto de lei que determina a disponibilização do sinal de internet nos veículos.

Ao justificar o veto ao projeto datado de 14 de dezembro de 2016, o ex-prefeito e ex-petista argumentou que a lei era inconstitucional por se tratar de “ingerência do poder público na atividade privada”.

Conforme o texto original, o sinal de internet móvel deverá ter velocidade mínima de 300 kbps e deve ser disponibilizada de forma gratuita.

Agora, a empresa de Mobilidade Urbana de Anápolis (Urban) tem até o final do ano para permitir o acesso à internet em toda a frota do transporte público.