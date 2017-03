Obras da Penitenciária Odenir Guimarães serão finalizadas em 135 dias

Acordo entre governo estadual, TJGO e MPGO afixou prazo para término dos reparos após rebelião ocorrida no último dia 24 de fevereiro

Após uma reunião entre o governo estadual — representado pelas secretarias de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Gestão e Planejamento (Segplan), Fazenda (Sefaz) e Casa Civil — com representantes do Tribunal de Justiça (TJGO) e do Ministério Público (MPGO), ficou definido que a conclusão de obras de adequação na Penitenciária Odenir Guimarães (POG) terá o prazo de 135 dias.

O tempo acordado leva em consideração 15 dias por conta de desembaraços administrativos e 120 para a entrega da obra. O governo realiza reparos após estragos efetuados por detentos durante rebelião ocorrida no presídio de Aparecida de Goiânia no último dia 24 de fevereiro.

Na ocasião, quatro presos foram mortos e 35 feridos. Um dos mortos era o traficante Thiago Topete. Alguns detentos foram encaminhados para a Unidade Prisional de Anápolis e devem retornar para a POG ao fim do período de reparos na unidade.