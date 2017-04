“O que eu fiz pela minha filha, faria de novo”, afirma Victor Chaves

Cantor sertanejo foi denunciado por agressão à esposa e acabou sendo indiciado por vias de fato após análise de imagens de câmeras de segurança do prédio

O cantor Victor Chaves, da dupla com o irmão Léo, publicou nesta terça-feira (4/4) um vídeo em seu Instagram em que “esclarece” alguns fatos sobre seu indiciamento por agressão. Segundo o cantor, ele não machucou ninguém e praticou “um ato de desespero para conter uma pessoa que estava completamente fora de si de pegar uma criança de 1 ano. E pela minha filha o que eu fiz, eu faria de novo”.

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, na manhã desta terça-feira (4), um comunicado em que informa que o cantor foi indiciado por agressão à esposa, Poliana Bagatini em fevereiro deste ano. Apesar do laudo do Instituto Médico Legal (IML) não ter apresentado sinais de agressão, a perícia das imagens das câmeras de segurança do prédio do casal e o depoimento da vítima apontaram que Poliana foi agredida pelo marido.

Victor foi indiciado por vias de fato, que é classificada como uma infração penal que ameaça a integridade física de outra pessoa desde que não resulte em lesões corporais. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, são atos classificados como vias de fato “empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal”.

A pena prevista para a infração penal é prisão simples que pode ser de 15 dias a três meses ou pagamento de multa.

Confira o vídeo publicado pelo cantor: