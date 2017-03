“O candidato do PMDB tem que ser aquele que ganha eleição”, defende Adib Elias

Em entrevista ao Jornal Opção, o prefeito de Catalão não descarta composição com o senador Ronaldo Caiado

O prefeito de Catalão e ex-deputado estadual Adib Elias, do PMDB, não descarta composição com o senador Ronaldo Caiado, do DEM, para as eleições de 2018, mas sinaliza que, para tanto, o democrata se filie ao PMDB.

“Se o Caiado vier para o PMDB e for o melhor, até o Daniel tem que analisar isso. Estando no PMDB, tem que ser aquele que vai ganhar”, explica.

Em entrevista ao Jornal Opção, o peemedebista alega que a oposição em Goiás não pode novamente ir à disputa pelo Palácio das Esmeraldas dividida, nem que seja necessário o impedimento da candidatura do deputado Daniel Vilela. “Estamos sempre dividindo e vamos ver novamente perder mais uma eleição para o governo se dividirmos”, alega.

Para Adib, o nome da legenda deve não apenas unir os interesses partidários, mas representar reais chances de vitória. “Tirando 1998, sempre erramos porque insistimos em nos dividir”, endossou.