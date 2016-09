Nuvem de poeira e poluição invade Goiânia

Poluição da cidade e queimadas aliadas à baixa umidade do ar e falta de vento contribuem para a criação do aspecto cinzento na cidade

Nesta quarta-feira (14/9), o goianiense que observou o céu percebeu um dia cinzento, com aspecto de tempo encoberto apesar da alta temperatura que chegou aos 36,6 ºC. Segundo a meteorologista e chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás, Elizabete Alves Ferreira, o que causa esse aspecto é a poluição da cidade aliada à baixa umidade.

A meteorologista explicou que nos dias mais secos, qualquer vento levanta a poeira na cidade e deixa as partículas de fumaça e fuligem em suspensão. As queimadas, frequentes neste período, também ajudam a criar o que é chamado de “névoa seca”.

Com o aumento da umidade do ar, que já deve ocorrer a partir de amanhã, o aspecto da cidade já melhora, garantiu Elizabete. As taxas ficaram em torno dos 14% nesta quarta e tem previsão de chegar a 20% na quinta (15).