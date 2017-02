Novos vídeos mostram dia de tensão e medo no Espírito Santo

Multiplicam nas redes sociais registros do pânico vivido por moradores de Vitória e cidades vizinhas nesta segunda-feira

Vídeos e imagens do caos instalado nas ruas de cidades do Espírito Santo multiplicam-se na internet nesta segunda-feira (6/2). Da sacada de apartamentos, moradores contextualizam o estado de pânico que atinge o Estado, sobretudo na capital Vitória e cidades vizinhas, mostrando cenas de roubos, assassinatos e assaltos.

Desde a última sexta, ao menos 30 cidades seguem sem policiamento devido a protestos de amigos e familiares de policiais militares que impedem a saída de viaturas. A prefeitura da capital chegou a suspender o início do ano letivo da rede municipal e as unidades de saúde não estão funcionando, com exceção de alguns pronto-atendimentos.

Nos últimos três dias, 52 mortes foram confirmadas e o Instituto Médico Legal de Vitória informou que não possui estrutura para receber mais corpos. Além disso, um ônibus foi incendiado, uma guarita da PM foi queimada e ainda há relatos e registros de arrastões e assaltos a lojas.

Por conta da situação alarmante, o presidente Michel Temer (PMDB) autorizou nesta segunda-feira (6/2) o envio das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública ao Estado. As tropas devem chegar ainda nesta noite.

Confira abaixo os registros de internautas que viralizaram nas redes sociais

O povo brasileiro também tem parcela de culpa pela corrupção que assola o país. Lamentável! #ESpedesocorro pic.twitter.com/07KVhmFmYk — lucas (@lucasfagundz) February 6, 2017

Bandido mandando o recado pra ngm sair de casa hj pq senão leva bala #ESpedesocorro pic.twitter.com/1j2oqIWe0I — Débora Oliveira (@Deboracampos96) February 6, 2017