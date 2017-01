Novos colégios militares devem ser abertos no Estado em 2017

A pedido de municípios, Seduce adianta inauguração de novas unidades no Estado ainda para este ano

A titular da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Raquel Teixeira, adiantou em entrevista recente que o governo de Goiás pretende abrir novas escolas militares em Goiás, ainda no ano de 2017.

De acordo com a secretária, ao longo das audiências do governador Marconi Perillo (PSDB) com prefeitos goianos, uma das reivindicações mais recorrentes trata-se da abertura de novas unidades militares nos municípios.

“É possível que algumas a mais nós tenhamos esse ano. Nas reuniões com os novos prefeitos, o primeiro pedido é uma escola militar, então acredito que teremos sim algumas a mais, mas não há previsão”, declarou Raquel.

Até o final de 2016, Goiás possuía ao menos 20 colégios militares localizados em 17 cidades do Estado.