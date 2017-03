Novo procurador-geral de Justiça assume compromisso de fortalecer MPGO

Para Benedito Torres Neto, órgão pode atender melhor os anseios da sociedade se servidores adotarem viés social e humanitário

O novo procurador-geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, foi empossado na última sexta-feira (10/3) e elencou, em seu discurso, dez prioridades de sua gestão à frente do Ministério Público de Goiás (MPGO). Durante a solenidade, ele realizou uma conclamação à união do Ministério Público e uma defesa da atuação pautada pela busca da justiça e por uma visão social e humanitária.

Benedito Torres Neto reforçou o compromisso de fortalecer o MPGO para que ele atenda aos anseios da sociedade e aconselhou os integrantes do órgão a nortearem suas atuações buscando sempre a justiça. “Fazer prevalecer o que é justo consiste em buscar no ordenamento jurídico a medida certa para solucionar os problemas que afligem a sociedade”, ressaltou.

Ele também destacou a importância de se adotar um viés humanitário e social durante o exercício das funções. “Devemos trabalhar unidos no sentido de minorar as dores dos que sofrem. Sejamos agentes transformadores dessa sociedade que anda tão maltratada”, pontuou.

O novo procurador-geral também falou sobre os desafios e prioridades da gestão. Restrições orçamentárias podem afetar o trabalho institucional, reconheceu, mas o diálogo pode auxiliar no embate a esses entraves. Entre os focos de seu trabalho, estão a defesa do meio ambiente; a proteção às crianças e adolescentes; um projeto de enfrentamento às drogas; o reforço no combate à corrupção e ao crime organizado, a partir da nova formatação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco); a melhoria da segurança pública, entre outras propostas.

O ex-procurador-geral de Justiça goiano, Lauro Machado Nogueira, se despediu do comando do MPGO ressaltando os sentimentos de honra, gratidão e orgulho que o tomam ao encerrar seu ciclo à frente da instituição, reforçando estar concluindo esta etapa com ânimo e extremamente entusiasmado com o futuro do Ministério Público e com “tudo que ele pode edificar para a consolidação de um país melhor para os que nele vivem”.

Ao cumprimentar o novo procurador-geral, desejou a Benedito Torres que, sob seu comando “seguro e experiente”, a instituição possa se aprimorar a cada dia para cumprir a sua missão constitucional com efetividade. “Tenho certeza que competência e determinação para o êxito não lhe faltarão nem à sua equipe”, asseverou.

Participaram da solenidade o governador Marconi Perillo (PSDB); o vice-governador José Eliton (PSDB); o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, José Vitti (PSDB), o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho; o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB); a senadora Lúcia Vânia (PSB); o decano do Conselho Nacional do Ministério Público Antônio Duarte; o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Rogério Cruz (PRB); o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Kennedy Trindade; o presidente da OAB-GO, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, e o arcebispo metropolitano de Goiânia, dom Washington Cruz.