Novo presidente da CMTT de Anápolis criará Escolinha Municipal de Trânsito

Além do investimento em educação ele também anunciou criação de canal para sugestões e reclamações sobre o transporte coletivo no município

A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) de Anápolis investirá, a partir deste ano, em ações de fortalecimento em engenharia e educação para o trânsito. É o que afirma o novo presidente do órgão, Carlos César Toledo.

Segundo ele, um dos principais objetivos é transformar a cidade em referência em mobilidade. “Também estaremos atentos às ações de fiscalização, mas vamos além das multas. Afinal, a cidade quer experimentar um novo salto de desenvolvimento e ser referência em mobilidade é fundamental neste sentido”, afirma.

Uma das principais ações defendidas por Carlos César Toledo é a criação da Escolinha Municipal de Trânsito. O objetivo é fazer com que as crianças conheçam, gratuitamente, as leis de trânsito. “A conscientização desde a infância é fundamental para garantir que o trânsito de Anápolis seja cada vez mais seguro”, avalia.

O presidente também explica que, na área de engenharia, serão feitas intervenções para melhorar o fluxo de trânsito. Ele Calçadas e meio-fios passarão por readequações para garantir mais acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

Carlos César Toledo ressalta ainda que serão instalados guichês do órgão dentro de terminais urbanos da cidade. Neles, usuários do transporte coletivo poderão fazer sugestões e reclamações sobre o serviço. “Um dos nossos principais objetivos é aproximar a CMTT da população. Para isso, vamos criar um canal direto para dialogar com os anapolinos”, conclui.