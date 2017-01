Novato, Andrey Azeredo deve ser eleito presidente da Câmara

Paulinho Graus (PDT) pode ser o vice, mas negociações ainda seguem abertas e pedetista pode assumir secretaria. Milton Mercêz (PRP) promete disputar

O estreante Andrey Azeredo, do PMDB, deve ser eleito presidente da Câmara Municipal de Goiânia neste domingo (1º/1) para um mandato de dois anos, de 2017 a 2019.

Após semanas de intensa articulação, o ex-secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) foi escolhido como candidato do G-19 — o grupo de novatos que se uniu para apresentar “uma nova maneira” de fazer política.

Aliado do prefeito Iris Rezende (PMDB) e fiel escudeiro da agora primeira-dama e ex-deputada federal, Dona Íris (PMDB), Andrey recebeu a benção do casal na última semana, quando o grupo esteve no escritório político do decano.

Wellington Peixoto, também do PMDB, e Paulinho Graus (PDT) tentaram viabilizar seus nomes dentro do G-19, mas desistiram e apoiarão Andrey Azeredo. O pedetista pode ser o vice na chapa, mas fontes revelaram ao Jornal Opção que ele pode assumir a Secretaria de Obras.

As negociações ainda seguem — em especial porque tentam convencer Milton Mercêz (PRP) a apoiá-los. Não precisam, mas alguns avaliam que a união seria o melhor caminho para o fortalecimento do Legislativo. Como são maioria, os novatos devem dominar as comissões mais importantes, como a de Constituição e Justiça e a Mista.

Após tomar posse no Centro de Eventos da PUC Goiás, os vereadores vão para a sede da Câmara Municipal de Goiânia para a eleição da mesa diretora. A sessão será presidida pelo mais bem votado de 2016, Jorge Kajuru (PRP).