Nova pesquisa confirma liderança de Jânio Darrot em Trindade

Atual prefeito e candidato à reeleição tem quase 30 pontos de vantagem em novo levantamento sobre a disputa eleitoral em Trindade

Em nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira (31/8), o prefeito e candidato a reeleição em Trindade, Jânio Darrot (PSDB) aparece com larga vantagem frente a seus adversários na disputa eleitoral. Confirmando o cenário apontado pela pesquisa do Instituto Paraná, a pesquisa Serpes/O Popular mostra o tucano com 44,4% das intenções de voto, quase 30 pontos à frente do segundo colocado, o candidato e deputado estadual Dr. Antônio (PR), que aparece com 15,5%.

O segundo colocado, porém, aparece tecnicamente empatado com o terceiro colocado na pesquisa. O candidato Ricardo Fortunato (PMDB) tem 14,5% das intenções de voto, segundo o levantamento. A margem de erro da pesquisa é de 4,88 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O Serpes ouviu 401 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto.

Ainda na estimulada, os números apontam o ex-vereador Alexandre Compleite (DEM) com 1,2% das intenções de voto. 9,5% dos entrevistados disserão que votarão nulo e 15% ainda estão indecisos.

Espontânea

Os números do levantamento espontâneo, no qual os eleitores que participalm da pesquisa não recebem cartela com os nomes dos candidatos, Jânio Darrot também aparece na frente. O candidato a reeleição tem 34,9% das intenções de voto; Ricardo Fortunato aparece com 10,5%, seguido por Dr. Antonio, com 8,5%;

Ainda na espontânea, o número de indecisos cresce para 36,4% e de nulos permanece em 9%.

Rejeição

Segundo levantamento da pesquisa Serpes, o candidato mais rejeitado em Trindade é o ex-prefeito Ricardo Fortunato. 47,4% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum.

O índice de rejeição de Jânio Darrot é de 24,7% e de Alexandre Compleite de 19,2%. O menos rejeitado é Dr. Antonio, com 15,5%. Apenas 1% dos eleitores que participaram da pesquisa disseram que não tinham decidido sobre o assunto, enquanto 31,7% afirmaram que não rejeitam ninguém.

Pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo nº GO-02630/2016, no dia 24 de agosto de 2016 e é de responsabilidade técnica Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda. O levantamento ouviu 401 eleitores entre os diasa 26 e 28 de agosto de 2016. A margem de erro de 4,88 pontos porcenturais para mais ou para menos.