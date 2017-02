Nova função do WhatsApp permite envio de fotos que desaparecem após 24 horas

Atualização lançada nesta segunda-feira (20) chega em breve ao Brasil; recurso é semelhante ao “Stories” do Snapchat e do Instagram

O aplicativo WhatsApp lança nesta segunda-feira (20/2) uma nova atualização que o permitirá concorrer diretamente com o Snapchat: os usuários poderão enviar fotos, vídeos e GIFs para que seus contatos possam ver durante 24 horas. Depois desse período, o conteúdo desaparece, assim como acontece no Stories do Snapchat e no Insta Stories.

Em entrevista ao Estado, o desenvolvedor de produtos do WhatsApp, Randall Saraffa, afirmou que a mudança era natural, já que os usuários dão atenção, além das mensagens de texto, para os vídeos e fotos. “Com o passar do tempo, o WhatsApp deixou de ser apenas um aplicativo de texto e, hoje, se tornou um aplicativo multimídia”, defendeu.

A atualização trará a barra “Status”, que deve ficar atualmente ocupado pela aba “Contatos”. Nesta aba, o usuário poderá acessar as fotos, vídeos e GIFs enviados por seus contatos. Além disso, uma nova aba de câmera será adicionada à tela inicial, para que os usuários possam criar os conteúdos para colocar no “Status” ou enviar para algum contato.

As imagens poderão ser alteradas com ilustrações, emojis, desenhos e outras figuras. Para responder às fotos, é só clicar em “responder”, o que iniciará uma conversa com o contato.

Por enquanto a ferramenta está disponível na Holanda e França. Itália, Espanha, Reino Unido, Israel e Arábia Saudita recebem a atualização nesta semana. Os outros países, incluindo o Brasil, ainda não têm data certa para receberem o recurso, mas ele deve chegar “em breve” para todos os usuários.