Nova diretoria da AGM toma posse em Goiânia

Presentes destacaram a capacidade do novo presidente, Paulinho Sérgio, de dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Cleudes Baré

A nova diretoria da Associação Goiana de Municípios (AGM) tomou posse em evento realizado nesta segunda-feira (20/3). O novo presidente, o prefeito de Hidrolândia Paulinho Sérgio (PSDB), destacou o trabalho realizado pelo ex-presidente Cleudes Baré (PSDB) e a importância do auxílio do governador Marconi Perillo (PSDB) aos municípios.

“Assumir a AGM significa muito. Das continuidade ao trabalho realizado por Baré e trazer novas metas e objetivos. Vamos buscar junto aos senadores e deputados federais auxílio para que os municípios saiam das dificuldades. O governador tem sido muito importante nas parcerias com os prefeitos, tem feito muito pelo Estado de Goiás”, explicou.

O ex-presidente da instituição disse que deixa a AGM com a sensação de dever cumprido. “Nos últimos quatro anos tivemos grandes avanços. Foi um momento de crise que exigiu um trabalho de interlocução mais forte junto ao Congresso Nacional, às instituições, aos governos estadual e federal e o trabalho foi realizado com muita responsabilidade e determinação”, pontuou.

Já o prefeito de Sanclerlândia, Itamar Leão (PSDB), destacou a experiência de Paulinho Sérgio como gestor. “Tenho certeza que a gestão de Paulinho será boa. Ele fará uma parceria importantíssima com a Confederação Nacional dos Municípios, com a Federação Goiana de Municípios. Com sua experiência como gestor, os municípios terão um grande representante e nós vamos conseguir resolver boa parte das demandas”, defendeu.

Também presente no evento, o vice-governador José Eliton (PSDB) afirmou que a AGM é uma das instituições mais importantes do Estado e que tem um papel muito importante no sentido de valorizar os municípios, representar as demandas e defender as ações. Ele ressaltou, ainda, a tradição municipalista do governador e o programa de apoio a municípios que está sendo desenvolvido pelo governo estadual.

“Paulinho tem as credenciais para dar sequência ao trabalho desenvolvido na AGM. É um prefeito trabalhador, um homem focado nas políticas modernas de distribuição de renda e valorização do empreendedorismo e que tem todas as condições de elevar o debate da importância dos municípios”, defendeu.