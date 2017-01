No mesmo dia, PMDB confirma nome próprio e Caiado sugere que disputará em 2018

Executivas estaduais do PMDB e do DEM se reuniram nesta segunda-feira (30), dando início às articulações políticas para o pleito de 2018

A Executiva Estadual do PMDB realizou na manhã desta segunda-feira (30/1) a primeira reunião do ano de 2017. O encontro serviu para debater com os correligionários a estratégia de alianças com outras legendas e para confirmar “a disposição do partido em lançar candidatura própria ao governo de Goiás em 2018”.

“Será a eleição da mudança”, destacou durante o encontro o deputado federal Daniel Vilela, presidente regional do PMDB e nome mais cotado para a disputa em 2018 na legenda.

Curiosamente, a promessa do PMDB quanto à indicação de nome próprio ocorre no mesmo dia em que o senador — e aliado de Iris Rezende (PMDB) — Ronaldo Caiado, do DEM, confirmou, também durante executiva estadual, suas intenções em disputar o governo de Goiás nas próximas eleições.

Em nota, o democrata afirmou que não está em seus planos concorrer à Presidência da República em 2018, conforme especulado — a não ser em caso de uma eleição extemporânea. No comunicado, o parlamentar faz questão de frisar qual é, hoje, sua principal pretensão política: concorrer ao cargo de governador.

Ainda assim, no comunicado, o senador cita a aliança com o PMDB como “prioridade” e diz que fará de tudo para mantê-la. “Vou trabalhar até o último minuto para estar com o PMDB em 2018. Acredito que o nome de consenso será aquele que atender o anseio da população. Estaremos juntos”, afirmou.

Vale lembrar que Caiado apoiou o PMDB em 2014, quando Iris perdeu pela terceira vez o governo de Goiás para Marconi Perillo (PSDB), e também nas últimas eleições municipais, quando o decano saiu vitorioso. O apoio, no entanto, tende a não ser retribuído pela legenda, que coleciona nomes consistentes para o pleito futuro, dentre eles, inclusive, o do atual prefeito de Goiânia.