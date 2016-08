No horário eleitoral de sábado, candidatos não apresentaram novidades

Foram ao ar apenas reprises do que foi exibido na sexta-feira. Os únicos partidos que mudaram seu programa foram Psol e PR

A maioria dos candidatos à Prefeitura de Goiânia não gravaram novos programas para serem exibidos no horário eleitoral deste sábado (27/8). Apenas Flávio Sofiatti, do Psol, e Waldir Soares, do PR, tiveram conteúdo novo na televisão.

Vanderlan Cardoso (PSB), Iris Rezende (PMDB), Adriana Acorri (PT), Francisco Jr. (PSD) e Djalma Araújo (Rede) mantiveram os programas de sexta-feira (26). O Jornal Opção mostrou qual foi o foco das apresentações de cada um na estreia na televisão.

Sofiati, que tem o segundo menor tempo de televisão, aproveitou seu tempo de fala para driblar a falta de espaço na televisão. O candidato do Psol chamou os telespectadores a irem para o Facebook participar de uma transmissão ao vivo por lá. Pelo Facebook, ele explicou: “Já que a lei me dá apenas 15 segundos, vou apresentar minhas propostas por aqui”.

Já Waldir usou seus 50 segundos de propaganda para apresentar seu projeto de creche noturna.