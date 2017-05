No Entorno, Marconi posa para fotos e ouve demandas da população

No lançamento do Governo Junto de Você, governador enalteceu avanços na região nos últimos anos e anunciou obras

Um dia após ter anunciado em Valparaíso de Goiás, ao lado do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB) e do ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), a retomada das obras do Sistema Produtor de Corumbá IV, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) retornou nesta sexta (12/7) à região do Entorno do DF para a abertura de mais uma edição do programa “Governo Junto de Você”, em Águas Lindas de Goiás.

Cidade com mais de 200 mil habitantes, localizada na região do Entorno Norte, Águas Lindas, registrou, na edição do Governo Junto de Você de 2016, o atendimento a mais de 100 mil pessoas. Para este ano, a previsão da secretaria de Governo, que coordena o programa, é superar este número.

“No ano passado eu perdi a oportunidade porque estava viajando. Este ano consegui atendimento de graça para um problema de visão. Deu tudo certo. Isso aqui é coisa de outro mundo”, comentou o mecânico Gustavo Augusto Moreira Neto, 47, ao manifestar sua satisfação em ter sua demanda atendida no programa.

O mesmo entusiasmo e agradecimento foram expressos pela dona de casa Lúcia Helena de Souza, 52. Ela procurou o atendimento para regularizar documentação pessoal. “Não imaginei que fosse tão fácil e rápido. Estou muito satisfeita. Esse programa não pode parar nunca. Ele facilita a vida do pobre”, comentou.

Enquanto milhares de pessoas eram atendidas nos mais de 200 serviços oferecidos pelo Governo Junto de Você, outras mais de mil se acomodaram no auditório montado no interior do complexo para acompanhar a solenidade de lançamento do programa.

“É sempre motivo de alegria receber em Águas Lindas o melhor governador do Brasil. Pode até nascer um outro bom político no Estado, mas com tanta dedicação, amor ao que faz e determinação como Marconi Perillo, vai ser difícil”, discursou o prefeito Hildo do Candango.

Depois de agradecer pela atenção que o governo do estado tem dado à região do Entorno, o prefeito nominou algumas das mais importantes obras levadas pelo governador Marconi para a cidade de Águas Lindas. Dentre muitas, mencionou a iluminação da BR-070, a construção de cinco escolas estaduais, a construção da Estação de Tratamento de Esgoto, e as autorizações para a construção do Centro Cultural e liberação de R$ 15 milhões para investimentos em obras de infraestrutura no complexo Pérola, abrangendo cinco bairros da cidade.

“Águas Lindas tem duas histórias, uma antes e outra depois da nossa parceria com Marconi. Tudo foi transformado graças a essa parceria. Hoje temos uma cidade mais bonita, com melhor qualidade de vida”, declarou.

Mais obras

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fotos: Mantovani Fernandes

Em seu pronunciamento, o governador Marconi Perillo anunciou que em breve estará na cidade para inaugurar a rodovia que liga Águas Lindas a Braslândia, obra construída com recursos do governo do Estado. Falta apenas a conclusão de uma ponte na divisa dos dois municípios, obra que está a cargo do governo do Distrito Federal.

Marconi historiou a situação do Hospital Regional de Águas Lindas. A unidade começou a ser construída pela Prefeitura. Por falta de dinheiro, a obra ficou parada durante dez anos. Por sugestão do governador, a Prefeitura passou a obra para o governo do Estado. “Agora nós estamos terminando o hospital que, sem nenhuma dúvida, será tão bom quanto os hospitais regionais construídos em Goiânia”, garantiu.

Ele informou que a estação de Tratamento de Esgoto – ETE – de Águas Lindas deverá ser inaugurada em breve: “Ela já está pronta. Foi construída com a parceria entre os governos de Goiás, do DF e Federal e custou mais de R$ 300 milhões”.

Sobre o Governo Junto de Você, Marconi disse que “esta é mais uma ação que aproxima o governo da população. O bom governante tem que estar no gabinete para tomar decisões importantes. Mas não pode deixar de visitar as comunidades para levar obras e benefícios sociais”.

Depois do discurso, o governador ouviu demandas diretamente da população presente, tirou fotos e até cortou o cabelo — um dos serviços oferecidos pelo programa Governo Junto de Você.

A solenidade foi prestigiada pelo secretário de governo Tayrone Di Martino, pelo deputado federal João Campos, pelo deputado estadual Diego Sorgatto e por assessores do governo do Estado e da prefeitura de Águas Lindas.