No encerramento da Festa do Divino Pai Eterno, Marconi diz que há chance do papa vir a Goiás

Governador disse após a missa que finaliza a romaria em Trindade que presença do núcio apostólico do Brasil é indício de que existe a possibilidade de receber o papa Francisco

O governador Marconi Perillo (PSDB) e a primeira-dama do Estado, Valéria Perillo, participaram na manhã deste domingo (3/7) da missa que marcou o encerramento da Festa e da Romaria do Divino Pai Eterno 2016, na cidade de Trindade. Presidida por Dom Giovanni D’Aniello, Núncio Apostólico do Brasil (espécie de embaixador da Santa Sé no País), a celebração foi realizada no altar externo do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, com milhares de fieis que lotaram a Praça Dom Antônio Ribeiro.

Em sua homilia, Dom D’Aniello falou do amor de Deus pela humanidade, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do calvário. “Somos amados, como filhos dEle. Bem aventurados vocês que são capazes de amar”, pregou. Também participaram da celebração o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz; o reitor da Basílica de Trindade, Padre Edinísio Pereira; e o Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre Robson de Oliveira, que iniciou um “parabéns” ao arcebispo emérito de Goiânia, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, que completou 90 anos no último dia 10 de junho.

Em coletiva à imprensa, o governador destacou o clima de fé que toma conta de Trindade nos dias da Festa do Divino Pai Eterno e que está se estendendo também por todos os meses do ano. Ele enalteceu a maneira especial e acolhedora com a qual a cidade recebe os romeiros, oriundos de várias partes do País.

Marconi falou também da contribuição do Governo de Goiás para dar tranquilidade e conforto aos fieis, tanto na cidade, como no trajeto até Trindade. “Fizemos uma reforma total na Rodovia dos Romeiros (GO-060), construímos duas novas rodovias de acesso por Goianira e por Abadia de Goiás e consertamos outras estradas de acesso”, enumerou.

O tucano comentou sobre o movimento criado pela Igreja Católica de Goiás para que o Papa Francisco visite a Basílica de Trindade em 2017. “Será o 2º Papa a visitar nosso Estado. E, pelo que tenho visto, há um trabalho forte de articulação para que isso ocorra efetivamente”, afirmou ao comentar a presença do Dom Giovanni D’Aniello na Festa do Divino, como sendo um indício de que a possibilidade da vinda do Papa a Goiânia é real.

Por ocasião da missa de encerramento, os Correios lançaram um selo postal comemorativo com o tema da Romaria 2016: “O Pai Eterno é Misericordioso”. Participaram da missa o prefeito de Trindade, Jânio Darrot; o secretário de Governo, Tayrone di Martino; o secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso; o Chefe do Gabinete Militar da Governadoria, Coronel Adailton Florentino; o secretário Vilmar Rocha (Secima); o presidente da Câmara de Goiânia, Anselmo Pereira; e também deputados e os três senadores da República por Goiás.

Após a missa, ainda em Trindade, Marconi foi à inauguração da reforma do Cineteatro Afipe. O descerramento da placa foi feito pelo governador, ao lado de Dom Giovanni D’Aniello, Dom Whasington, Padre Robson de Oliveira, e de representantes do governo municipal e da Igreja.

Localizado em frente à Praça da Igreja Matriz de Trindade, o local é também conhecido como Santuário Velho. De acordo com Pe. Robson de Oliveira, o principal objetivo é a evangelização.

“É um espaço cultural, onde sempre teremos pregações, momentos catequéticos e filmes, de modo que as pessoas comecem a saber que o espaço é dedicado ao entretenimento. É um lugar para a bênção de Deus através de momentos artísticos e religiosos”, afirmou.

Fim da romaria

Neste último dia da romaria, a programação começou às 4h30, com a Alvorada Festiva, seguida pela Procissão da Penitência. A primeira missa foi celebrada às 5h45. De acordo com a organização, cerca de 2,5 milhões de pessoas passaram por Trindade, nos dez dias de festividades.

E, na segunda-feira, pós-Romaria, serão realizadas ainda as Missas em intenção pelos romeiros falecidos. A programação começa à 5h, com o toque de despertar. Ao longo do dia, as celebrações acontecem na Igreja Matriz, às 7h, 9h e 19h; e no Santuário Basílica, às 5h30, 7h, 10h e 19h30.

De acordo com dados da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), mais de 180 mil romeiros passaram pelo Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), na estrutura montada no km 9,5 da GO-060. Mais de 4,5 mi atendimentos foram realizados no posto médico.

O CAR ofereceu, durante toda a festa, leite com canela, café, chá, suco, pão (com mortadela ou manteiga) e água. O Centro funcionou 24 horas por dia e contou com o apoio de mais de 750 pessoas.

O Centro tem quase 2 mil metros quadrados de área física, a mesma estrutura implantada em 2015, com cozinha, onde são preparados os lanches para os romeiros, capela para orações e mais de 20 banheiros químicos, sempre abastecidos com papel toalha e papel higiênico. (Com Gabinete de Imprensa)