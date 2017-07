No Bananada, Planet Hemp ataca Temer, Cunha e Bolsonaro: “Não nos representam”

Com tom político, BNegão e Marcelo D2 realizaram show histórico no festival. Público entoou “Fora, Temer”

Os protestos contra o presidente interino, Michel Temer (PMDB), presentes nos outros dias de festival,vieram com força total no último show do Bananada 2016. Antes mesmo de subir ao palco, uma imagem do prédio do Congresso Nacional já anunciava o tom da apresentação que traria o Planet Hemp.

“Contra tudo e contra todos”, a banda de BNegão e Marcelo D2 não poupou nem a presidente afastada, Dilma Rousseff (PT). No telão, os rostos de Dilma, Temer, do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e o deputado afastado, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Nestor Cerveró. Acompanhados dos dizeres “Não nos representa”, “Bolsonaro torturador” e “Fora Temer’. Confira o vídeo.

“Contexto”, “Futuro do País” continuam no repertório da banda, que estourou no Brasil na década de 1990, sempre causando polêmica e mobilizando o público em torno de temas fortes, com críticas à polícia e defendendo abertamente a legalização da maconha.

