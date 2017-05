Nion Albernaz deixa UTI e deve receber alta ainda nesta quinta-feira (18)

Ex-prefeito de Goiânia está bem, consciente e quer passar o fim de semana na fazenda

O ex-prefeito de Goiânia, Nion Albernaz (PSDB) deixou, na manhã desta quinta-feira (18/5), a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Coração, no Setor Oeste. Aos 87 anos, o tucano está bem, consciente e deve receber alta ainda hoje.

Segundo Thiago Albernaz, neto e presidente do diretório Metropolitano do PSDB, todos os exames estão normais e a internação se deu mais por um excesso de zelo da família do que por um fato mais grave.

“Mesmo quando esteve internado na UTI, meu avô ficou acordado, conversando normalmente. Já nos disse, inclusive, que quer passar o fim de semana na fazenda”, contou ao Jornal Opção.

Nion Albernaz foi internado na noite da última terça-feira (16/5) com quadro de insuficiência cardíaca e desidratação.