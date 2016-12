Neymar estaria querendo pedir Bruna Marquezine em casamento

Jogador estaria planejando fazer o pedido em 2017. Atriz, no entanto, já teria confidenciado a amigos que se acha muito jovem para casar

Ao que tudo indica, o jogador do Barcelona, Neymar, e a atriz Bruna Marquezine voltaram mesmo a ser um casal e, segundo o jornal Agora São Paulo, podem estar próximos a dar um passo além.

De acordo com a publicação, Neymar estaria querendo pedir a mão de Bruna em casamento já em 2017, mas Bruna teria dito a amigos que ainda é muito nova para se casar. Os dois teriam começado a namorar pela primeira vez em outubro de 2012, mas só confirmaram o relacionamento em fevereiro de 2013, mas terminaram no final do mesmo ano.

Nesta semana, uma tatuagem do jogador causou polêmica por supostamente ser uma homenagem a Bruna. Ele tatuou uma Mulher-Gato, fantasia usada por Bruna Marquezine em uma festa do surfista Gabriel Medina. Apesar de os dois não confirmarem que tenham reatado, fotos do casal junto em diversas ocasiões parecem garantir a volta.

Eles inclusive passarão o Ano Novo no litoral do Rio de Janeiro, em uma casa de Neymar. Os convidados, no entanto, estariam proibidos de tirar fotos deles sem autorização.