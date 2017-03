Neymar “compra briga” com cantor Chris Brown por conta de Marquezine

Bem humorado, jogador de futebol comentou publicação que brincava com relação entre cantor americano e atriz brasileira

O cantor norte-americano Chris Brown surpreendeu as redes sociais na noite da última quinta-feira (16/3) depois de resolver seguir a cantora Anitta e a atriz Bruna Marquezine no Instagram.

Até aí tudo bem. O que a internet não esperava era que o jogador Neymar, namorado de Bruna, respondesse o astro pelo súbito “interesse” na atriz.

Em uma publicação em um perfil de humor que brincava com a situação indagando se o ex-namorado de Rihanna estaria de olho na namorada de Neymar, o jogador de futebol deixou um comentário bem humorado.

“Se ele quiser falar com a Bruna, é só me chamar no privado. Segura, Chris. Único Brown que conheço é o Carlinhos (risos)”, escreveu Neymar.

Até o momento, apenas Anitta retribuiu a gentileza e começou a seguir o cantor na rede social.