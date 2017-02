Nas redes sociais, Marconi anuncia escolha do novo procurador-geral de Justiça

Governador nomeia o mais votado em lista tríplice do processo eleitoral do Ministério Público

Em seu perfil nas redes sociais, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), anunciou a nomeação de Benedito Torres como o novo procurador-geral de Justiça para o biênio 2017-2018.

Mais votado da lista tríplice da eleição interna realizada na última sexta-feira (3/2) para escolha do novo chefe do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), o procurador será empossado no começo de março.

O resultado da eleição foi oficialmente apresentado ao tucano-chefe neste sábado (4/2) pelo atual procurador-geral de Justiça, Lauro Machado. Marconi, mais uma vez, referendou a escolha da maioria dos procuradores e promotores de Justiça do Estado e determinou à Secretaria de Estado da Casa Civil a redação do decreto de nomeação de Benedito Torres como o mais votado dos três nomes da lista.

“Recebi no começo da tarde de hoje o procurador-geral de Justiça, Dr. Lauro Machado, que me trouxe o resultado da eleição que escolheu o seu sucessor”, afirmou o governador na postagem. “Na eleição de ontem, o procurador Benedito Torres foi o mais votado pelos colegas. Em ato contínuo, encaminhei o despacho à Casa Civil para nomeação do Dr. Benedito Torres como novo procurador-geral de Justiça do Estado de Goiás, respeitando a democracia e a escolha dos membros do Ministério Público”, completou.