Nárcia Kelly faz primeiro balanço à frente da prefeitura: “Muito a ser feito e pouco recurso”

Apesar de ter dinheiro em caixa, prefeita de Bela Vista busca parcerias para solucionar problemas de infrastrutura, desemprego e segurança

Há quase um mês à frente da prefeitura de Bela Vista, Nárcia Kelly (PTB) disse ao Jornal Opção que encontrou uma administração, mesmo que não endividada, em situação difícil, pois são muitos os problemas a resolver.

“Neste primeiro mês, eu e minha equipe temos nos dedicado a fazer um levantamento dos reais problemas da cidade. O que eu encontrei na prefeitura foram prédios públicos depredados precisando de reforma urgente, uma cidade cheia de buracos, ruas sujas, meio rural com estradas em condições ruins precisando de recuperação, ou seja, muito serviço a ser feito e pouco recurso em caixa”, relatou.

Em busca de soluções, ela tem convocado a população e os funcionários, concursados e comissionados, da prefeitura para participarem de mutirões. “Diante da situação, vamos ter que nos reiventar e conto com a ajuda de todos. Quero incentivar o trabalho voluntário participação das pessoas. Eu como prefeita, sozinha, não consigo solucionar tudo. Mas a vontade das pessoas em fazer a mudança na cidade vai garantir o sucesso da nossa gestão”.

Segundo, Nárcia Kelly, a última administração do prefeito Eurípedes Carmo (PSC), da qual foi vice-prefeita, mas sequer tinha gabinete na prefeitura, deixou certo dinheiro em caixa, mas quantia insuficiente para atender às demandas da cidade.

“O último prefeito entregou o balancete, que ainda não foi totalmente avaliado pela minha equipe. Sei que ele deixou certa quantia em caixa, mas nao é suficiente para solucionar nem 5% dos problemas. Eu costumo dizer que se ele não tivesse deixado dinheiro algum, mas se a prefeitura estivesse organizada, se os prédios públicos não estivessem nas condições em que estão, seria muito melhor”, arremata.

A prefeita elenca ainda o desemprego e a violência como outros gargalos que assolam a população de Bela Vista e que precisam ser sanados. Para tanto, ela afirma que tem buscado empresários para atrair industriais para o município e está em diálogo com o governo do Estado para parcerias na área da segurança.

“Em nossa audiência com o governador Marconi Perillo (PSDB), passamos demandas urgentes da nossa cidade, especialmente em relação à segurança e infrastrutura e obtivemos resposta para a maioria das solicitações”. De acordo com Nárcia Kelly, a partir do final de fevereiro, Marconi, que tem se reunido com prefeitos eleitos desde foi encerrado o período eleitoral, deve começar novaos encontros com os prefeitos para bater o martelo sobre as demandas solicitadas.