Não vai viajar? Jornal Opção lista festas de Réveillon para todos os gostos (e bolsos)

Sertanejo, rock, pop, gospel… Um pouquinho de tudo na capital do Cerrado. Confira

Em ano de crise e pouco dinheiro, nem todo mundo conseguiu viajar para a contagem regressiva na praia. Pensando nisso, o Jornal Opção selecionou algumas festas para você (tentar) curtir o Réveillon em Goiânia.

Não tem mar pra você pular as sete ondas, mas tem sertanejo, rock, pop e até after, regados a muita bebida e comida à vontade. Quem prefere passar a virada orando e agradecendo a Deus, duas festas religiosas estão na lista.

Confira:

Esquenta para 2017 – Retetê ($)

Bom, não é exatamente uma festa de Réveillon, mas, se você quer começar a beber cedo, o Retetê — casa mais hype do momento em Goiânia — abre suas portas às 14 horas. O local, que é um bar aberto, oferece cervejas, drinques e hambúrgueres da Cawa Hamburgueria.

Local: Retetê Beer Garden (Viela 1.133, nº 118, Setor Marista)

Horário: das 14 às 20 horas

Atrações: Djs

Buffet: não há

Open bar: não há

Valores: não há cobrança de entrada

Informações: pelo Facebook do bar

Réveillon Caos ($$$)

A festa promete ser o ponto de encontro dos descolados que passarão a virada em Goiânia. O espaço conta com três andares, sendo um deles um terraço com vista panorâmica da cidade. É open bar, mas contará apenas com salgados e mini-pizzas.

Ingressos já estão no segundo lote, a R$ 180.

Local: Kadoche Eventos (Rua Bélgica, Qd 94, Lts 19/ 21, nº 98, Jardim Europa)

Horário: 22 horas

Atrações: DJ Lipe Trancoso, Tatá Calaça, Thaís Oliveira e Alan Honorato

Buffet: salgadinhos e mini-pizzas distribuídos durante a festa

Open bar:Cerveja Heineken, catuaba Selvagem, vódca com suco, drinques Fiu Fiu, refrigerante e água

Valores: R$ 180 (segundo lote)

Informações: pelo evento no Facebook

Contatos: (62) 98633-0331, (62) 98470-8395, (62) 98423-6502 e (62) 98275-0905

Castro’s Park Hotel – Noite de Luzes ($$$$$)

O mais tradicional hotel de Goiânia realiza mais uma edição de sua festa de Réveillon. Intitulado “Noite de Luzes”, o evento é uma opção requintada para quem quer passar a virada em grande estilo. Ingressos custam R$ 430 e R$ 490 por pessoa.

Local: Castro’s Park Hotel (Av. República do Líbano, nº 1520, Setor Oeste)

Horário: 22 horas

Atrações: DJ Renato Jayme

Buffet: completo, com o melhor da gastronomia internacional

Open bar: vinho Concha Y Toro, espumante Casa Valduga Arte Brut, cerveja, uísque 12 anos, coquetéis de frutas, refrigerante e água.

Valores: Salão Principal R$ 490/ Lounge R$ 430

Traje obrigatório

Mulheres: vestido social

Homens: terno e gravata

Informações: site do hotel.

Réveillon dos Esquecidos ($$$$)

Outra tradicional festa de fim de ano, o Réveillon dos Esquecidos promete te levar para a praia. No ano passado, o evento foi um sucesso e a ESQ Produções repetirá o tema. “Vem colocar seus pés na areia”, convidam. Os ingressos variam de R$ 290 a R$ 390.

Local: Maison de Roche – Espaço para Eventos (Alameda Goiânia, área 22 a 26, Vagem Bonita)

Horário: 22 horas

Atrações: Dennis DJ, Paqua, Edgard Fones e Verano

Buffet: entrada, jantar e café da manhã assinados pelo Antônia Bistrô

Open bar: Uísque Old Parr 12 anos, vodca Ketel One, energético Red Bull, espumante, 51ice, cerveja Heneiken e Sol Premium, 51 mel no bambu, cachaça Bananinha, água de coco, refrigerante, suco, água mineral, Frozen 51, tequila, e sacolé com vodca

Valores: R$ 290,00 feminino, R$ 390,00 masculino (1º lote)

Informações: pelo site do evento

Réveillon do Jaó ($$$$$)

O tradicional Réveillon do Clube Jaó tem estrutura projetada para quem quer comodismo, em especial para famílias. Serão mesas de quatro, seis e dez lugares em ambientes interno ou externo. A atração principal será a Banda Republic e haverá queima de fogos. Crianças e jovens terão espaço especial.

Local: Clube Jaó (Av. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó)

Horário: 21 horas

Atrações: Banda Republic

Buffet: Ilhas gastronômicas (de frios, jantar e sobremesa), mesa de frutas e buffet de saída

Open bar: não especificado

Valores: Mesas para associado (a partir de 13 anos):

4 lugares – R$ 1.096

6 lugares – R$ 1.644

10 lugares – R$ 2.740

Não-associado (a partir de 13 anos):

4 lugares – R$ 1.316

6 lugares – R$ 1.974

10 lugares – R$ 3.290

Valor infantil (de 3 a 12 anos) – R$ 99

Traje obrigatório

Esporte fino (não será permitida a entrada com bermuda e camiseta de times e/ou cavada)

Informações: pelo evento no Facebook

K Hotel – Welcome to Las Vegas ($$$$$)



A virada do ano no K Hotel será inspirada na “fabulous” Las Vegas e contará com diversas atrações, como performances artísticas e decoração temática. O buffet será um verdadeiro tour gastronômico.

Local: K Hotel (Avenida Jamel Cecílio, nº 2550, Jardim Goiás)

Horário: 22 horas

Atrações: Tom Sax e Raphael Batista. Performance de ADforFun

Buffet: tour gastronômico com sabores internacionais (entrada, jantar e sobremesa)

Open bar: Espumante, cerveja, sucos, refrigerantes e água

Valores: R$ 490 (adulto), R$ 300 (crianças de 6 a 12 anos), crianças de 0 a 5 anos não pagam

Informações: pelo site do evento

Réveillon Sweet 17 + After Y.A.R.D – Music Club ($$)

12 horas ininterruptas de festa: é isso que a boate Music promete para o Réveillon. Não haverá buffet nem open bar, mas pop, funk e música eletrônica não vão faltar. Para os que quiserem ver os fogos de artifício (e o dia amanhecer), o teto de vidro estará lá. Dobradinha de espumante até a meia noite.

Local: Music Club (Rua 86, nº 464, Setor Sul)

Horário: 22 horas

Atrações: DJs

Buffet: não tem

Open bar: não tem

Valores: R$ 30

Informações: pelo evento no Facebook

Réveillon Moby Dick ($$)

Para aqueles que curtem o bom e velho rock’n’roll o bar Moby Dick promete uma festa animada, ao som da banda É Osso, com open bar de chope Colombina. O preço é bem convidativo.

Local: Moby Dick (Av. Mutirão)

Horário: 22 horas

Atrações: Banda É Osso

Buffet: Mesa de frios

Open bar: Chope Colombina (Weiss e Ipa); cervejas Heineken, Sol e Budweiser; batidas de vodca e drinques; refrigerante; suco e água

Valores: R$ 80 (masculino) e R$ 70 (feminino

Informações: pelo evento no Facebook

Réveillon Governo de Goiás (de graça)

O governo de Goiás escalou o sertanejo Gusttavo Lima para fazer a contagem regressiva com a população. O público esperado é de 40 mil, em uma festona a ser realizada no estádio Serra Dourada.

Além do autor do hit “Balada”, haverá outras sete apresentações com músicos e banda goianos, como Nila Branco, Mr Gyn, Almir Pessoa, Cláudia Vieira e Grace Carvalho. A comemoração da chegada de 2017 terá início a partir das 20 horas, com acesso livre e contará com queima de fogos na hora da virada.

Local: Estádio Serra Dourada (Av. Fued José Sebba, nº 1170, Jardim Goiás)

Horário: 20 horas

Atrações: Gusttavo Lima, Nila Branco, Mr Gyn, Almir Pessoa, Cláudia Vieira, Grace Carvalho e mais

Buffet: não tem

Open bar: não tem

Valores: gratuito

Réveillon Pink Elephant ($)

A boate oferece três tipos de setores, todos são open bar e open food. O mais barato custa R$ 30 (feminino individual), com cerveja, refrigerante e água, salgados, frios e café da manhã; já o mais caro, o camarote para dez pessoas por R$ 1 mil, com garrafa de uísque, vodca, tábua de frios e um elefante de pelúcia cor de rosa.

Local: Pink Elephant Lounge Goiânia (Rua 139, sem número)

Horário: 21 horas

Atrações: DJs de sertanejo, house e funk

Buffet: salgados, mesa de frutas, frios e café da manhã

Open bar: cerveja, água e refrigerante

Valores: R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino) com open bar de cerveja, refrigerante e água; bistrôs (para quatro pessoas) R$ 400; camarotes (para dez pessoas) R$ 1 mil.

Informações: pelo site da boate.

Réveillon des Amis – The Pub ($$$)

A boate LGBT mais tradicional de Goiânia realiza sua festa de fim de ano em três ambientes: pista de dança, indoor (tabacaria) e open air (externo). Haverá open bar nas duas últimas áreas até as 3h30. O som, pop eletrônico, ficará a cargo do DJ convidado Fábio Campos (MG) e dos residentes Silver, João Lemoz e Diogo Ferrer.

Local: The Pub (Rua 52, nº 219, Jardim Goiás)

Horário: 22 horas

Atrações: DJs Fábio Campos (MG), Silver (GO), João Lemoz (GO) e Diogo Ferrer (GO)

Buffet: mesa de frios

Open bar: cerveja, vodca, espumante, refrigerante e água até as 3h30

Valores (para compra antecipada): Pista R$ 40 (sem open bar); indoor R$ 80 e open air R$ 160 (áreas exclusivas com espumante, vodca, suco, cerveja, água e mesa de frios até as 3h30). A casa oferece opções de combos: dois ingressos indoor R$ 130; quatro ingressos indoor R$ 260; quatro ingressos indoor R$ 300 (garrafa de Salton, em área exclusiva indoor com vodca, suco, cerveja e mesa de frios até às 3h30); e três ingressos open air R$ 450 (garrafa de Salton, em área exclusiva indoor com vodca, suco, cerveja e mesa de frios até às 3h30).

Informações: pelo site da boate.

Réveillon Rodeo Rock Bar ($)

Uma das casas mais badaladas de Goiânia preparou festa para virar o ano do jeito que goiano gosta: bebendo e cantando sertanejo. O valor é bem convidativo para open bar de cerveja.

Local: Rodeo Rock Bar (R. 146, nº 488, Setor Marista)

Atrações: Marcos Cézar & Alexandre, Marcos & Iuri, Tulio & Max e Rafael Capri

Buffet: não há

Open bar: cerveja, refrigerante e água

Valores: R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino)

Informações: pelo Facebook da boate.

Popnô virada no PTKO – Roxy e El Club ($)

Quem não tem muita grana, mas quer curtir uma festa legal, pode anotar: a Roxy e o El Club — duas casas descoladas e despretensiosas — se uniram para te fazer dar “PTKO”. Quem conhece sabe que as músicas começam no pop atual e acabam no É o Tchan! e Tati Quebra Barraco. Não haverá open bar nem comida.

Local: Rodeo Rock Bar (Rua 25-B, nº 39, Setor Oeste)

Horário: 22 horas

Atrações: DJs Adam Mendes, Lipy B. x Mike Marques, Jôbbert x Katherine P., Jhony Aguiar, David Barbosa

Buffet: não há

Open bar: não há

Valores: R$ 25 (sem nome na lista até a meia noite) e R$ 15 (com nome na lista até a meia noite); R$ 35 (sem nome na lista da meia noite à 1 da manhã) e R$ 25 (com nome na lista da meia noite à 1 da manhã).

Informações: pelo Facebook da boate.

Réveillon da Wood’s ($$$$)

Bonito! Que bonito, hein!? A mais nova cidadã goianiense Naiara Azevedo será a grande atração do Réveillon da Wood’s. A casa sertaneja mais famosa do Brasil realiza, pela primeira vez, sua festa de virada de ano em Goiânia e promete ser grande. A começar pelo local escolhido, o Centro de Eventos e Lazer da OAB (CEL da OAB). São dois tipos de ingressos, área premium e camarote, ambos com open bar e buffet.

Local: CEL da OAB (Av. de Furnas, nº 312, Jardim Rio Grande, Aparecida de Goiânia)

Horário: 21 horas

Atrações: Naiara Azevedo e Israel & Rodolffo

Buffet: mesa de frios e salgados finos (área premium) e buffet completo com gastronomia internacional, entradas, mesa de frios, comida de boteco, caldos e sobremesa (camarote).

Open bar: Espumante, uísque 8 anos, vodca, cerveja, refrigerante e água (área premium) e espumante, vinho, uísque 12 anos, vodca, suco, cerveja e refrigerante.

Valores: Área premium: R$ 155 (feminino) e R$ 215 (masculino); camarote: R$ 265,00 (feminino) e R$ 315,00 (masculino).

Informações: pelo evento no Facebook.

Réveillon Radicais Livres ($$)

A igreja evangélica Videira de Goianira promove uma festa “pós-virada” especial a seus fieis: por meio do grupo jovem Radicais Livres, o evento contará com buffet completo, DJ e três ambientes.

Local: Espaço Onix (Rua 44, Qd 20, Lote 3, Setor Vila Paraíso)

Horário: 00h30

Atrações: DJs

Buffet: não especificado

Open bar: não há

Valores: R$ 70

Informações: pelo evento no Facebook.

Réveillon da Família – Santuário Sagrada Família ($)

Os católicos também podem passar a virada do ano dando graças, na missa do Padre Rodrigo de Castro, no Santuário da Sagrada Família. O ingresso é um prato caprichado de carne e um refrigerante 2 litros.

Local: Espaço Onix (Rua C-14, nº 155, quadra 20, lote 1, Setor Jardim América)

Horário: 22 horas

Atrações: Padre Rodrigo de Castro

Buffet: não especificado

Open bar: não há

Valores: um prato caprichado de carne e um refrigerante de 2 litros

Informações: pelo site da paróquia

Bônus:

Netflix ($)

Para quem está 100% nem aí para a virada do ano, a grande aposta é mesmo o combo que nunca decepciona: cama + Netflix. O programa de streaming tem milhares de títulos, entre séries, filmes e documentários, para todos os gostos.

E se você ainda não tem, vai poder passar o Réveillon sem gastar um tostão, pois há um período de teste de um mês grátis.

Local: Sua casa

Horário: Quando você quiser

Atrações: Você escolhe

Buffet: Sua geladeira

Open bar: Depende de você

Valores: gratuito ou R$ 19,90

Informações: pelo site da Netflix