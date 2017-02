“Não sei dizer nem quem é base aqui na Câmara”, diz vereador do PMDB

Wellington Peixoto disse também que prefeitura de Iris precisa “se movimentar”: “É nossa obrigação cobrar”

A quarta gestão de Iris Rezende (PMDB) à frente da prefeitura de Goiânia começou cambaleante. Além da demora na escolha do secretariado — que só foi completo quase 40 dias após a posse –, não é possível saber, tampouco, quais são os vereadores que apoiam a gestão do decano na Câmara.

Um dos três parlamentares do PMDB no Legislativo goianiense, o veterano Wellington Peixoto disse ao Jornal Opção quem ninguém sabe quem compõe a base irista: “Se você me perguntar quem é da base, eu não sei responder. Muitos falam que são, mas não discutimos isso ainda… É preciso fazer uma reunião até para definir quem será o líder do governo”.

De fato, o prefeito da capital não se reuniu com os vereadores para fechar a questão. Segundo Peixoto, o problema é “financeiro” e devido à “situação caótica” da administração municipal, não há previsão para que isso aconteça.

No entanto, mesmo tendo o pai no primeiro escalão (Sebastião Peixoto, titular do Imas — Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia), o vereador peemedebista alerta que a prefeitura precisa “se movimentar”: “Estamos esperando e cobrando, é nossa obrigação, mesmo sendo do mesmo partido do prefeito”.