Naiara Azevedo recebe na próxima semana título de cidadã goianiense

De iniciativa do vereador Welington Peixoto (PMDB), homenagem será realizada na próxima terça-feira (21) no plenário da Casa

Natural de Campo Mourão, no Paraná, a cantora sertaneja Naiara Azevedo receberá, na próxima terça-feira (21/3), o título de Cidadã Goianiense. A proposta foi do vereador Welington Peixoto (PMDB) e recebeu votos favoráveis de 23 parlamentares. A homenagem será realizada durante sessão solene na Câmara Municipal de Goiânia.

O peemedebista justificou o projeto afirmando que o título é o reconhecimento do Poder Legislativo municipal “ao talento dessa jovem que adotou nossa Capital como sua cidade do coração. É aqui, em nossa cidade, que ela escolheu para viver e formar sua família. Além do mais, Naiara tem divulgado com muito carinho a cultura de nosso Estado em todos seus shows e entrevistas, sempre valorizando Goiânia”.

Em outubro do ano passado, a autora do hit “50 Reais” casou-se com o empresário goianiense Rafael Cabral, responsável por gerenciar sua carreira. Todo o escritório de administração é sediado na capital de Goiás.

“Eu sempre gostei muito dessa cidade e mudar para Goiânia foi como um renascimento, pois recomecei minha vida. Meu sucesso nasceu aqui, comecei a formar minha família e uma nova vida quando decidi casar e morar nessa cidade. Além disso, sou apaixonada pela culinária goiana, não pode faltar pequi e nem frango caipira lá em casa. É engraçado que, quando viajo por esse Brasil, algumas pessoas quando me escutam conversar, chegam a pensar que sou goiana pelo sotaque que já adquiri em tão pouco tempo”, disse a cantora.

Também foi em Goiânia que Naiara Azevedo gravou o DVD “Totalmente Diferente”, que estreou este ano com a música “50 Reais”, que rapidamente disparou na lista das mais tocadas nas rádios brasileiras. No Youtube, o vídeo da canção em parceria com a dupla Maiara e Maraísa entrou para o top 100 mundial. (Com informações da Câmara Municipal de Goiânia)