Na vice-liderança, Claudia Lelis supera polarização política em Palmas

Pesquisa espontânea mostra candidata do PV empatada tecnicamente com Carlos Amashta e Raul Filho. Na estimulada, Claudia avança e mantém segundo lugar

Pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Jornal Opção, na edição deste domingo (11/9), confirma a reviravolta no cenário político de Palmas. Conforme levantamento do Instituto Directa, a candidata do PV, Claudia Lelis, figura em segundo lugar nas intenções de voto, com 21,5%, seguida por Raul Filho (PR), com 20,4%. O prefeito e candidato à reeleição, Carlos Amashta (PSB), conta com 26,8% da preferência do eleitorado.

Na modalidade espontânea, em que não são mostrados os nomes dos candidatos, o cenário também é favorável a Claudia, que aparece empatada tecnicamente com Amashta e Raul. Neste cenário, Carlos Amastha (PSB) tem 22,7% das intenções de voto, seguido por Raul Filho (PR) com 19,8%, e Claudia Lelis com 18,7% .

O recente levantamento prova mais uma vez o crescimento latente da candidata do PV e afasta de uma vez por todas a esperada polarização da eleição municipal na capital tocantinense entre Amastha e Raul. Com baixo índice de rejeição e apoio do governador Marcelo Miranda (PMDB), é esperado que o nome de Claudia permaneça em linha de crescimento nas pesquisas.

Encomendada pelo Jornal Opção, a pesquisa do Instituto Directa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob número TO-02633/2016 e ouviu 602 pessoas no município de Palmas, entre os dias 5 a 8 de setembro. A margem máxima de erro considerada é de 3,9% para cima ou para baixo, para uma confiança de 95%.

Repercussão

Nas redes sociais, a candidata do PV comemorou o resultado da pesquisa divulgada neste domingo. Em publicação no Facebook, ela reforçou o bom desempenho de sua candidatura à Prefeitura de Palmas.

“A nossa alegria tem tomado as ruas e mostrado que Palmas pode ser uma cidade boa para todos que moram aqui. Estamos construindo um projeto que leve benefícios e dignidade a todas quadras e setores que compõe a nossa cidade. Queremos uma cidade mais integrada, de norte a sul!”, escreveu.