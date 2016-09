Muro na sede do Goiás amanhece destruído após acidente

Motorista fugia de um assalto na madrugada desta quarta-feira e acabou acertando campo do clube, mas ninguém ficou ferido

O muro da sede do Goiás Esporte Clube no Setor Serrinha amanheceu destruído nesta quarta-feira (7/9), depois que um veículo o acertou durante a madrugada. O acidente ocorreu na Avenida 85 e no houve vítimas fatais e nem feridos. O motorista teria colidido depois de fugir de um assalto. O Jornal Opção entrou em contato com a assessoria da Policia Militar e com a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), mas não conseguiu mais informações.

Além do acidente na sede do clube, outro caso foi registrado na avenida na mesma madrugada. Um carro capotou e o dono do veículo o abandonou lá, na altura da Avenida T-53. Pela manhã, uma equipe da SMT retirava o carro do local. Também não houve feridos.