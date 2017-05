Mulheres são presas ao roubar 32 pares de chinelo em shopping de Goiânia

Gerente de loja calcula que produtos levados somavam R$ 1,5 mil. Suspeitas foram autuadas por furto qualificado

Duas mulheres foram presas neste domingo (21/5) após roubarem 32 pares de chinelo de uma loja no Shopping Passeio das Águas, na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar, elas estavam com uma sacola cheia com os produtos quando foram abordadas. Segundo informações do gerente da loja alvo da ação criminosa, os itens levados somavam R$ 1.500,00.

As suspeitas, Lorena Rodrigues e uma adolescente menor de idade, foram encaminhadas para a central de flagrantes da Polícia Civil e autuadas por furto qualificado.