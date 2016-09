MPF pede explicações sobre acervo de Lula e ex-presidente acusa Lava Jato de “obsessão”

Em resposta a uma nova petição do Ministério Público Federal, defesa do petista afirma que operação da PF age para “reescrever a história do Brasil”

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emitiu, nesta quarta-feira (7/9), nota em que ataca a Operação Lava Jato e a acusa de “obsessão”. Para os advogados de Lula, Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, a operação age, agora, “para reescrever a história do Brasil e o capítulo referente ao ex-presidente”.

O comunicado é uma resposta a uma petição protocolada na última terça-feira (6/9) pelo Ministério Público Federal (MPF). A ação direcionada ao juiz Sérgio Moro solicita a intimação da Secretaria de Administração da Presidência da República para avaliar os bens do ex-presidente Lula, apreendidos em um cofre no Banco do Brasil, durante a Lava Jato.

No pedido, o MPF diz que foi constatado que dos 568 itens recebidos nos dois mandatos do ex-presidente apenas nove foram incorporados ao patrimônio da União, e, por isso, pede que a pasta especifique se algum desses bens não pertencem ao acervo pessoal de Lula.

Em comunicado, os advogados do ex-presidente citam uma nota técnica emitida em 22 de julho pela Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República. No documento, o departamento esclarece que Lula recebeu o mesmo tratamento dispensado aos demais ex-presidentes da República desde 2001.

“O Acervo presidencial é composto de documentos, cartas, e outros objetos que Lula recebeu do povo brasileiro e de estrangeiros durante os seus dois mandatos presidenciais. Ao final do último mandato, Lula recebeu da Presidência da República esse acervo catalogado e devidamente verificado, e não há qualquer ligação entre este material e a Justiça Federal de Curitiba e, muito menos, com a Operação Lava Jato”, diz a defesa de Lula em nota. Confira abaixo a íntegra do comunicado: