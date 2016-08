MP questiona compra de computadores em Aparecida de Goiânia

De acordo com autores da ação, licitação em compra de notebooks para Secretaria da Educação foi direcionada para Primetek

Os promotores de Justiça Milton Marcolino dos Santos Júnior e Leonardo Seixlack Silva e o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CAOCOP), Rodrigo César Boleli Faria são os autores de uma ação do Ministério Público (MP) de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa contra o prefeito de Aparecida de Goiânia pela aquisição de notebooks com a empresa Primetek.

Respondem ao processo, além do prefeito Maguito Vilela (PMDB), o secretário de educação Domingos Pereira da Silva, a Primetek Computadores e seu sócio gestor, Rodrigo Jesuíno Romano de Sousa; o atual secretário de Controle Interno, André Luis Ferreira da Rosa, bem como o ex-coordenador de TI da Secretaria de Educação, Jefferson Pereira dos Santos, e o ex-superintendente de Licitações, Luiz Augusto de Sousa.

De acordo com a ação, os procedimentos licitatórios destinados à compra de 5 mil notebooks pela Secretaria Municipal de Educação, a serem distribuídos entre os professores da rede municipal de ensino, foram direcionados para a Primetek. De acordo com o MP, foram constatados que os valores contratados se deram acima do praticado no mercado, apresentando efetivo superfaturamento.

Na ação, foi requerido liminarmente o afastamento de Domingos Pereira da Silva do cargo de secretário de Educação de Aparecida de Goiânia e a indisponibilidade de bens de todos os acionados. No mérito, pediu-se a condenação de todos pela prática de improbidade administrativa e aplicação das penas previstas na legislação, inclusive com o ressarcimento integral do dano causado.

Ao Jornal Opção, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, esclareceu que o procedimento licitatório foi realizado pela comissão de licitação da prefeitura na época, na modalidade de pregão presencial e que obedeceu a legislação vigente. Maguito ressaltou ainda que “prefeito não compra notebook”.

A Prefeitura de Aparecida afirmou ainda que vai comprovar nos autos do processo que não houve irregularidades e informa que todos os questionamentos já foram devidamente respondidos ao Ministério Público. (Com informações da Assessoria de Comunicação do MPGO)