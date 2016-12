Após negociação de empresa e motoristas, ônibus do Eixo Anhanguera voltam a circular

Ônibus do Eixo ficaram paralisados por quatro horas nesta sexta-feira (23/12); motoristas exigiam pagamento do ticket natalino, mais segurança e revisão das escalas

Nesta sexta-feira (23/12), os ônibus do Eixo Anhanguera ficaram paralisados entre as 10h e 14h. Os motoristas da Metrobus reclamavam do atraso no pagamento do ticket natalino — um direito garantido por convenção –, da mudança nas escalas e da insegurança no trabalho (nesta semana um motorista foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto).

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário no Estado de Goiás (Sindittransporte), a paralisação foi iniciada pelos próprios motoristas que, depois, chamaram o sindicato para acompanhar as negociações.

Um representante da Metrobus compareceu ao local, comprovou o pagamento do ticket natalino e se comprometeu a atuar junto ao governo para garantir mais segurança para os motoristas e passageiros do Eixo Anhanguera e a fazer uma reunião para discutir as escalas de trabalho na próxima semana. Após a conversa, os motoristas retomaram o trabalho.

De acordo com a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), após o fim da paralisação as linhas estão normalizando seus horários.